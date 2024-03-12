Гаэль Монфис одержал волевую победу над Норри в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Бывшая шестая ракетка мира (нынешняя 54-я), французский теннисист Гаэль Монфис пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 марта.
В матче третьего круга Монфис со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 28-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри (28). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 14 минут. Стоит отметить, что Гаэль отыгрался со счётом 6:7, 0:3.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 21:15 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6 5
|3
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|7 7
|6
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Монфис 12 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Норри четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 21.
Следующим соперником Монфиса в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Артюр Фис (Франция).
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