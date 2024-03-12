Гауфф — о пользе парной игры: можно отработать удары, которые редко встречаешь в одиночке

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о влиянии игры в парном разряде на выступления в одиночке.

«Да, безусловно. Я думаю, если вы посмотрите на большинство лучших игроков в одиночке, то все они добились определённого успеха и в парном разряде. Арина играла в парном разряде. По-моему, у неё два «Шлема» (US Open — 2019 и АО-2021. — Прим. «Чемпионата»). Серена, очевидно, тоже прекрасно проявила себя в парах.

Пытаюсь вспомнить, кто ещё. Елена. Елена Рыбакина тоже много играла в парном разряде. Так что если мы посмотрим на тройку лидеров — Ига тоже играла в паре с Бетани (Маттек-Сандс) — увидим, что все мы играли в паре.

Если вспомнить прошлое, легенд нашего спорта, то многие из них тоже играли в парном разряде. Так что я думаю, что это определённо делает тебя лучше. Даже если взять этот турнир, только что видела, как Янник играет в парном разряде.

Я думаю, что парный теннис даёт возможность потренировать те удары, которые ты не так часто встречаешь в одиночке. Особенно игра у сетки и быстрые обмены, а в парном разряде ещё и больше давления на приёме, потому что для удара открыт не весь корт. Точнее, формально открыт-то весь, но играть на человека у сетки не хочется», — сказала Гауфф на пресс-конференции.