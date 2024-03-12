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Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Умбера

Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Умбера
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17-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/16 финала американец со счётом 6:4, 6:4 переиграл 14-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 23:20 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

За это время Пол выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Уго Умбера также три эйса, ни одного двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем раунде Томми Пол сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) — Лука Нарди (Италия, 123).

Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

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