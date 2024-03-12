Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Умбера
Поделиться
17-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/16 финала американец со счётом 6:4, 6:4 переиграл 14-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 23:20 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Уго Умбер
У. Умбер
За это время Пол выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Уго Умбера также три эйса, ни одного двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В следующем раунде Томми Пол сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) — Лука Нарди (Италия, 123).
Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.
Комментарии
- 12 марта 2024
-
01:02
-
00:59
-
00:49
-
00:45
-
00:32
-
00:13
- 11 марта 2024
-
23:57
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:48
-
21:58
-
20:57
-
20:27
-
20:18
-
19:57
-
19:41
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:49
-
17:26
-
16:59
-
16:56
-
16:32
-
14:54
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:52