Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Умбера

17-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/16 финала американец со счётом 6:4, 6:4 переиграл 14-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

За это время Пол выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Уго Умбера также три эйса, ни одного двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем раунде Томми Пол сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) — Лука Нарди (Италия, 123).

Турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.