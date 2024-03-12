Кори Гауфф: мне не нравится слышать болельщиков перед матчами

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что ей не нравится слышать болельщиков перед матчами.

«Некоторые люди этого не знают. Прежде чем выйти на корт, я люблю включить громкую музыку, потому что на самом деле мне не нравится слышать болельщиков, когда я иду, потому что это меня нервирует. Поэтому я включаю музыку. Я начала махать руками болельщикам только в прошлом году. Раньше мне было страшно смотреть вверх на людей. Честно говоря, людей очень много. Я не ожидал такого количества людей в 11 утра. Спасибо, ребята, что пришли»,- приводит слова Гауфф The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграл итальянку Лючию Бронцетти.

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