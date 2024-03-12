Димитров вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Димитров сделал девять подач навылет и допустил две двойных ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету француза четыре эйса, и три двойных ошибки.

В следующем круге турнира Димитров встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Корда (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.