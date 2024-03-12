Новак Джокович впервые за всю карьеру проиграл матч лаки-лузеру

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл 123 ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Нарди попал на турнир в качестве лаки-лузера. Это спортсмен, проигравший матч на завершающей стадии отборочных соревнований, но, тем не менее, включённый по ряду дополнительных показателей в основную сетку. Таким образом, именитый серб Новак Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в таком статусе.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.