Джокович показал четвёртый худший результат в истории «Мастерсов» среди лидеров рейтинга

Сегодня, 12 марта, первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге.

Таким образом, за всю историю «Мастерсов» Новак Джокович стал лишь шестым теннисистом, который проигрывал сопернику, находящему за пределами топ-100 мирового рейтинга. Серб также показал четвёртый худший результат в истории турниров данной категории. В 2003 году Ллейтон Хьюитт уступил 178-й ракетке мира, в 2018 году Роджер Федерер уступил 175-й, в 2017 году Энди Маррей уступил 129-й.

Фото: Скриншот из трансляции матча

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.