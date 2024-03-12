Тарпищев: при удачном раскладе Медведев может и до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе дойти

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с представителем США Себастьяном Кордой. Медведев одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Тарпищев подчеркнул, что в игре российского теннисиста пока много ошибок, однако он способен дойти до финала соревнований.

«Даня с очень большим браком играл, но этому есть объяснение. Начало сезона, он на подходе к форме. Но пока у него много брака. Впрочем, сетка у него сложилась и Новак Джокович проиграл. При удачном раскладе он может и до финала дойти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.