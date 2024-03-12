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Адвокат Халеп заявил, что ITIA потратило не менее $ 2 млн на суды по делу Симоны

Адвокат Халеп заявил, что ITIA потратило не менее $ 2 млн на суды по делу Симоны
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Говард Джейкобс, адвокат двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп, назвал предположительную сумму, которую Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) могло потратить на судебные разбирательства по допинг-делу его подопечной.

«Дело проходило очень, очень сложно. Я даже не могу представить, сколько денег они потратили на судебное сопровождение. Даже представить себе не могу.

Примерно? Я скажу, что не менее $ 2 млн, потому что у них было задействовано столько экспертов, столько адвокатов, и все они активно работали», — приводит слова Джейкобса Si.

Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещённое вещество роксадустат. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

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