Адвокат Халеп заявил, что ITIA потратило не менее $ 2 млн на суды по делу Симоны

Говард Джейкобс, адвокат двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп, назвал предположительную сумму, которую Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) могло потратить на судебные разбирательства по допинг-делу его подопечной.
«Дело проходило очень, очень сложно. Я даже не могу представить, сколько денег они потратили на судебное сопровождение. Даже представить себе не могу.
Примерно? Я скажу, что не менее $ 2 млн, потому что у них было задействовано столько экспертов, столько адвокатов, и все они активно работали», — приводит слова Джейкобса Si.
Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещённое вещество роксадустат. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.