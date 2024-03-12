Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 13 марта: расписание матчей, сетка турнира

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В (вечер) ночь с 12 на 13 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание матчей 12-13 марта

Анастасия Потапова (Россия, 28) – Ясмине Паолини (Италия, 13) – начало матча в 21:00 мск.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) – Марта Костюк (Украина, 31) – начало матча не ранее 23:00 мск.

Анжелика Кербер (Германия) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – начало матча не ранее 4:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Юлия Путинцева (Казахстан) – начало матча не ранее 6:00 мск.

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил почти $ 9 млн. Его действующей чемпионкой является снявшаяся с соревнований из-за болезни казахстанка Елена Рыбакина.