Telegraph: Саудовская Аравия предложила инвестировать $ 1 млрд в объединение ATP и WTA

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) выступил с предложение объединить ATP и WTA в один тур. Представители PIF готовы инвестировать в этот проект $ 1 млрд, сообщает Telegraph Sport со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в субботу, 9 марта, в Индиан-Уэллсе (США) обсуждалось создание премиального тура. Якобы после завершения дебатов глава ATP Андреа Гауденци попросил представителей «Мастерсов» остаться после ухода организаторов турниров «Большого шлема».

Он сообщил о предложении, поступившем о PIF, и отметил, что оно будет актуально 90 дней. «Шлемов» оно не касается.

The Telegraph отмечает, что принятие данного предложения может послужить ещё большему разладу между турами и «Шлемами». В частности, СМИ указывает на конфликтные отношения Гауденци и директора Tennis Australia Крейга Тили.

Стоит отметить, что Гауденци не стал посещать Открытый чемпионат Австралии — 2024 вместе с другими чиновниками, а вместо этого отправился в Эр-Рияд, где заключил договор с PIF.