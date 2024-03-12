«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 13 марта: расписание матчей, сетка турнира

В ночь с 12 на 13 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является испанец Карлос Алькарас (2). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 4-й круг. Расписание матчей. 12-13 марта

Иржи Легечка (Чехия, 32) – Стефанос Циципас (Греция, 11) – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Фабиан Марожан (Венгрия) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – начало матча не ранее 23:00 мск.

Александр Зверев (Германия, 6) – Алекс де Минор (Австралия, 10) – начало матча не ранее 00:30 мск.

Бен Шелтон (США, 16) – Янник Синнер (Италия, 3) – начало матча не ранее 4:00 мск.