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Циципас: одноручный бэкхенд — самый красивый удар в теннисе

Циципас: одноручный бэкхенд — самый красивый удар в теннисе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, порассуждал о красоте и сложности одноручного бэкхенда.

«Этот удар сложно довести до идеала, но если это удастся, то он может стать оружием на корте. Я считаю, что одноручный бэкхенд — самый красивый удар в теннисе. Это самое сложное, чему можно научиться в нашем виде спорта. Если бы не я, Димитров, Лоренцо, Ришар, этот удар почти не встречался бы в туре. Я верю, дети будут использовать одноручный бэкхенд в будущем», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Сегодня в матче за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас поборется с 32-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой. Турнир пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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