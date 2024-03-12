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Анастасия Потапова — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Индиан-Уэллса

Анастасия Потапова — Ясмине Паолини: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Индиан-Уэллса
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Сегодня, 12 марта, 33-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (28) сразится с действующей чемпионкой турнира в WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), 14-й ракеткой мира итальянкой Ясмине Паолини (13) за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Поединок поставлен первым запуском на центральный корт и начнётся чуть позднее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Ясмине Паолини в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 21:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Интересно, что до этого дня Потапова и Паолини ни разу не встречались в матчах WTA-тура.

Отметим, что для Ясмине турнир в Индиан-Уэллсе стал первым после триумфа в Дубае, в финале которого она одолела россиянку Анну Калинскую (Q).

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