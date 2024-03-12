Потапова — о браке с Шевченко: в наших отношениях стало больше спокойствия

33-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о браке с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

«После свадьбы в наших отношениях стало больше спокойствия, мы просто стараемся помочь друг другу проявить себя как можно лучше», — сказала Потапова на пресс-конференции.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова 1 декабря 2023 года сыграли свадьбу. Церемония прошла во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге. Сегодня, 12 марта, Потапова сразится с действующей чемпионкой турнира в WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), 14-й ракеткой мира итальянкой Ясмине Паолини (13) за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Поединок начнётся чуть позднее 21:00 мск.