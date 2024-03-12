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Потапова в трёх сетах обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Потапова в трёх сетах обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 33-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова и 14-я ракетка мира итальянка Ясмине Паолини. Победу в трёх сетах одержала россиянка. Матч закончился со счётом 7:5, 0:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 21:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		0 6
5 		6 3
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Потапова сделала две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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