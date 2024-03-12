Потапова в трёх сетах обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 33-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова и 14-я ракетка мира итальянка Ясмине Паолини. Победу в трёх сетах одержала россиянка. Матч закончился со счётом 7:5, 0:6, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Потапова сделала две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Паолини один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.
- 12 марта 2024
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