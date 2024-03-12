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Потапова рассказала, как ей удалось обыграть Паолини после «баранки» во втором сете

Потапова рассказала, как ей удалось обыграть Паолини после «баранки» во втором сете
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33-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала своё выступление в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Представительница России обыграла 14-ю ракетку мира Ясмине Паолини. Матч закончился со счётом 7:5, 0:6, 6:3.

«Давайте просто забудем второй сет. Он был не лучшим с моей стороны. Я очень рада, что нашла в себе силы и смогла завершить этот матч в свою пользу. Когда я отошла во время перерыва, я посмотрела в зеркало и сказала: «Сейчас или никогда. Ты должна стараться изо всех сил. Борись за каждое очко», — сказала Потапова после матча.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

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