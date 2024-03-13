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Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Марожана

Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Марожана
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Сегодня, 13 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Венгрии Фабианом Марожаном. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Алькараса.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 23:15 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 16 минут. Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Венгерский теннисист выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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