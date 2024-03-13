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Алькарас: я нервничал перед матчем – нелегко играть против того, кто тебя обыграл

Алькарас: я нервничал перед матчем – нелегко играть против того, кто тебя обыграл
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) над представителем Венгрии Фабианом Марожаном (6:3, 6:3).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 23:15 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Честно говоря, я нервничал перед матчем. Я не буду лгать. Играть против того, кто тебя обыграл, скажем так, нелегко. Мне было сложно сегодня подойти к матчу. Но я очень доволен тем, как я сыграл. Я начал довольно хорошо, с самого начала играл в своём стиле. Конечно, сегодня я знал, что мне нужно провести встречу, лучше, чем в Риме, когда я проиграл Марожану. Тогда он показал высочайший уровень, который у него есть. Он действительно выдающийся теннисист, и я уверен, что по ходу сезона он будет продолжать повышать свой уровень», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Отметим, в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас встретится с победителем встречи между Алексом де Минором из Австралии (10-я ракетка) и представителем Германии Александром Зверевым (шестая ракетка).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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