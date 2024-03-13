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Александр Зверев – Алекс де Минор 5:7 6:2 6:3, победил Зверев, результат матча в Индиан-Уэллсе 13 марта

Зверев обыграл де Минора в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в 1/4 – Алькарас
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Сегодня, 13 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между шестой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым и австралийцем Алексом де Минором (10-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 00:55 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 3
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 2 час 47 минут. Зверев сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Австралийский теннисист выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 3 брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Звереву будет противостоять испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
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