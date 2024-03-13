Зверев обыграл де Минора в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в 1/4 – Алькарас

Сегодня, 13 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между шестой ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым и австралийцем Алексом де Минором (10-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

Матч продолжался 2 час 47 минут. Зверев сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Австралийский теннисист выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 3 брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Звереву будет противостоять испанский теннисист, вторая ракетка мира, Карлос Алькарас.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Александр Зверев начал подготовку к грунтовому сезону: