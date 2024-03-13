Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Бена Шелтона

Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

В четвертом круге итальянец со счётом 7:1, 6:1 обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча теннисистов длилась 1 час 38 минут. На счету Синнера три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойта из девяти. Шелтон отметился тремя эйсами и пятью двойными ошибками, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде Синнер сыграет с 32-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, который в 1/8 финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.