Свёнтек победила Путинцеву и сыграет с Возняцки в четвертьфинале WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала Свёнтек обыграла в двух сетах 79-ю в рейтинге WTA Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:1, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Обе теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет. Свёнтек допустила одну двойную ошибку и выиграла 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Путинцевой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Свёнтек встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA), которая ранее переиграла в двух сетах другую бывшую первую ракетку, Анжелику Кербер из Германии, — 6:4, 6:2.
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