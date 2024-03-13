Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек – Юлия Путинцева 6:1, 6:2, кто победил, результат матча 1/8 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 13 марта

Свёнтек победила Путинцеву и сыграет с Возняцки в четвертьфинале WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала Свёнтек обыграла в двух сетах 79-ю в рейтинге WTA Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 06:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Обе теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет. Свёнтек допустила одну двойную ошибку и выиграла 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Путинцевой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Свёнтек встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA), которая ранее переиграла в двух сетах другую бывшую первую ракетку, Анжелику Кербер из Германии, — 6:4, 6:2.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android