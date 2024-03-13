«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 13 марта: результаты всех матчей

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 12 на 13 марта мск прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны четыре первых матча четвёртого круга — 1/8 финала. В четвертьфинал пробились вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, третий в рейтинге ATP итальянец Янник Синнер и шестой в мировой классификации Александр Зверев из Германии. Завершил выступление на турнире 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас.

Все результаты матчей игрового дня:

Иржи Легечка (Чехия, 32) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 6:2, 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия, 58) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 3:6, 3:6;

Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 10) — 5:7, 6:2, 6:3;

Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3) — 6:7, 1:6.