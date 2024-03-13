Журналист Буисин заявил, что МРТ Надаля не выявила проблем со спиной и он предостерегается

Журналист Реми Буисин заявил, что МРТ спины Рафаэля Надаля, экс первой ракетки мира в одиночном разряде, не показала проблем со спиной, так что снятие с турнира в Индиан-Уэллсе — мера предосторожности.

«Подтверждение того, что Рафаэль Надаль использовал свой защищённый рейтинг для участия в финальной жеребьёвке в Монте-Карло. МРТ спины не выявила повреждений. Снятие с турнира в Индиан-Уэллсе априори было простой мерой предосторожности», — написал Буисин в своих социальных сетях.

Отметим, что Надаль провёл последний официальной матч в январе 2023 года. С этого момента он не выступал, снимаясь с турниров перед их началом, однако тот факт, что он был первой ракеткой мира в одиночном разряде, даёт ему право допускаться к соревнованиям в условиях проще, чем у других теннисистов.

Следующий турнир, где предполагается, что Надаль выйдет на корт, — соревнования категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Некоторые фанаты просят его завершить карьеру и не мучать себя, другие ждут возвращения кумира на корт.