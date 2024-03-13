Свёнтек — о подаче Путинцевой с руки: может, этому учат в Казахстане, Бублик делает так же
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выделила необычные стороны игры её соперницы по 1/8 финала в Индиан-Уэллсе — 79-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. В частности, спортсменка из Польши удивилась подаче Путинцевой с руки во втором сете при счёте 6:1, 2:0 (40-0) в пользу Свёнтек.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 06:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
На вопрос, играла ли Ига до этого с соперницей, которая подаёт с руки, теннисистка ответила отрицательно.
«Не думаю, честно говоря. Может быть, в Казахстане этому учат. Я не знаю, потому что Бублик делает то же самое», — сказала Свёнтек в интервью на корте после матча.
Напомним, в следующем круге польская теннисистка встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA).
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