Свёнтек — о подаче Путинцевой с руки: может, этому учат в Казахстане, Бублик делает так же

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выделила необычные стороны игры её соперницы по 1/8 финала в Индиан-Уэллсе — 79-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. В частности, спортсменка из Польши удивилась подаче Путинцевой с руки во втором сете при счёте 6:1, 2:0 (40-0) в пользу Свёнтек.

На вопрос, играла ли Ига до этого с соперницей, которая подаёт с руки, теннисистка ответила отрицательно.

«Не думаю, честно говоря. Может быть, в Казахстане этому учат. Я не знаю, потому что Бублик делает то же самое», — сказала Свёнтек в интервью на корте после матча.

Напомним, в следующем круге польская теннисистка встретится с экс первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (204-я в текущем рейтинге WTA).