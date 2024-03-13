Синнер: для меня не имеет особого значения, что говорят люди. Либо я им нравлюсь, либо нет

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о давлении после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2024 и критике в свой адрес.

«После победы на Australian Open больше давления не стало. Но другие теннисисты ещё больше хотят тебя обыграть, потому что ты победитель турнира «Большого шлема». Это не вопрос давления. Победив на турнире, я получил облегчение.

Люди, которые будут говорить о негативе, найдутся всегда, не так ли? Это нормально. Я всегда был одним из тех теннисистов, для которых не имеет особо значения, что говорят люди. Либо я нравлюсь им, либо нет. Я не могу это контролировать. Я могу влиять лишь на своё окружение, и эти люди для меня важнее всех остальных», — сказал Синнер на пресс-конференции.