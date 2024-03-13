Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 14 марта: расписание матчей, сетка турнира

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В ночь с 13 на 14 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание матчей 13-14 марта

Эмма Наварро (США, 23) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) – Кори Гауфф (США, 3) – начало матча не ранее 22:30 мск.

Диан Парри (Франция) – Мария Саккари (Греция, 9) – начало матча не ранее 1:00 мск.

Юань Юэ (Китай) – Дарья Касаткина (Россия, 11) – начало матча не ранее 4:00 мск.

Общий призовой фонд турниров в Индиан-Уэллсе составил почти $ 9 млн. Действующей чемпионкой соревнований у женщин является снявшаяся с текущих соревнований из-за болезни казахстанка Елена Рыбакина.