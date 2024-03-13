«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 14 марта: расписание матчей, сетка турнира

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В ночь с 13 на 14 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является испанец Карлос Алькарас (2). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, четвёртый круг. Расписание матчей. 13-14 марта

Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Гаэль Монфис (Франция) – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Лука Нарди (Италия, LL) – Томми Пол (США, 17) – начало матча не ранее 22:30 мск.

Даниил Медведев (Россия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 13) – начало матча не ранее 00:00 мск.

Тейлор Фритц (США, 12) – Хольгер Руне (Дания, 7) – начало матча не ранее 4:00 мск.

Стоит отметить, что Медведев — единственный россиянин, оставшийся в сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году Даниил дошёл на нём до финала.