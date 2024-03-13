Фото: Мария Шарапова посетила премьеру нового сериала в Лос-Анджелесе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила премьеру сериала «Яблоки никогда не падают», которая прошла в Лос-Анджелесе (США). Для светского выхода Мария выбрала чёрный костюм с брюками в мелкую сетку.

Фото: Gregg DeGuire/Variety via Getty Images

«Провела воскресный вечер, наблюдая невероятные выступления номинантов на «Оскар», а вчера посмотрела на Аннетт Бенинг в сериале «Яблоки никогда не падают» (мистический драматический мини-сериал, основанный на одноимённом романе Лианы Мориарти. Он должен появиться в сети 14 марта. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото с мероприятия Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.