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Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал челленджера в Чарльстоне, Рахимова — проиграла

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал челленджера в Чарльстоне, Рахимова — проиграла
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95-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира серии «челленджер» в Чарльстоне (США). В матче 1/8 финала Рахимова со счётом 5:7, 2:6 уступила 123-й ракетке мира американке Маккартни Кесслер.

Другой россиянке – 74-й ракетке мира Диане Шнайдер – удалось выйти в четвертьфинал Чарльстона. В своём матче Шнайдер (7) со счётом 6:1, 7:5 обыграла 82-й номер рейтинга WTA румынку Жаклин Кристиан. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

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