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Фото: Мария Шарапова и Роджер Федерер встретились в Лос-Анджелесе

Фото: Мария Шарапова и Роджер Федерер встретились в Лос-Анджелесе
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова встретилась с 20-кратным победителем мэйджоров, экс первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером на ужине, посвящённом коллаборации Федерера и бренда очков Oliver Peoples. Легенды тенниса не упустили возможность сделать общее фото.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе (США), где Шарапова проживает с семьёй (британским миллионером Алексом Гилксом и сыном Теодором). Oliver Peoples вместе с Федерером создали линейку солнцезащитных очков класса люкс, которая поступит в продажу в этом году.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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