Алькарас — второй теннисист, одержавший 50 побед на «Мастерсах» в возрасте до 21 года

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории ATP, выигравшим пятьдесят матчей в возрасте до 21 года на турнирах серии «Мастерс» с момента введения формата в1990 году. Лидером по этому показателю является экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль — 82 победы на «Мастерсах» до достижения 21 года.

Сегодня, 13 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) 20-летний Карлос Алькарас в матче 1/8 финала обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:3. Это его пятидесятая победа в «Мастерсах» в возрасте до 21 года.

Кроме этого, Алькарас является самым молодым теннисистом в Открытую эру, возглавлявшим рейтинг ATP в одиночном разряде (19 лет, 4 месяца и 6 дней).