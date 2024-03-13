Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса

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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), не сумев преодолеть 1/8 финала.

В четвёртом круге соревнований Соболенко (2) со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграла 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Наварро два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что в прошлом году Соболенко дошла до финала Индиан-Уэллса, где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной.

Следующей соперницей Наварро в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).