Томми Пол обыграл Луку Нарди в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и вышел в 1/4 на Рууда

Сегодня, 14 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом и сенсационным 20-летним итальянцем Лукой Нарди (123-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Пола.
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Матч продолжался 1 час 20 минут. Пол сделал пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Итальянский теннисист выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Отметим, что на пути к игре четвёртого круга с Томми Полом, 20-летний итальянец обыграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
В четвертьфинале Полу будет противостоять норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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