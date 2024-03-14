Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол – Лука Нарди 6:4 6:3, победил Пол, результат матча в Индиан-Уэллсе 14 марта

Томми Пол обыграл Луку Нарди в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и вышел в 1/4 на Рууда
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом и сенсационным 20-летним итальянцем Лукой Нарди (123-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Пола.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2024, четверг. 00:00 МСК
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 1 час 20 минут. Пол сделал пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Итальянский теннисист выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, что на пути к игре четвёртого круга с Томми Полом, 20-летний итальянец обыграл лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

В четвертьфинале Полу будет противостоять норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Каспер Рууд одержал волевую победу над Монфисом в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android