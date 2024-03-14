Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне из Дании вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где посеян под седьмым номером. В матче 1/8 финала Руне переиграл в трёх сетах Тейлора Фритца (США, 12-й в рейтинге ATP, 12-й посев на турнире) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
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|2
|3
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|6 2
|3
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|7 7
|6
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Датский теннисист выполнил четыре подачи навылет при четырёх двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фритца восемь эйсов и три двойных ошибки, а также два выигранных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Руне сыграет с четвёртой ракеткой мира и четвёртым сеяным в Индиан-Уэллсе российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее переиграл 13-го в рейтинге ATP Григора Димитрова из Болгарии.
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