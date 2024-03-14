Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

12-я ракетка мира Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В четвёртом круге россиянка со счётом 6:4, 4:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира китаянке Юань Юэ. Встреча теннисисток длилась 2 часа 30 минут. На счету Касаткиной один эйс, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также 8 реализованными брейк-пойнтами из 15.

В следующем раунде Юэ сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвертом круге обыграла бельгийку Элису Мертенс (6:0, 6:2).

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.