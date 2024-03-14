Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

12-я ракетка мира Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
В четвёртом круге россиянка со счётом 6:4, 4:6, 3:6 уступила 49-й ракетке мира китаянке Юань Юэ. Встреча теннисисток длилась 2 часа 30 минут. На счету Касаткиной один эйс, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также 8 реализованными брейк-пойнтами из 15.
В следующем раунде Юэ сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвертом круге обыграла бельгийку Элису Мертенс (6:0, 6:2).
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.
- 14 марта 2024
-
06:48
-
06:26
-
04:44
-
03:59
-
03:10
-
02:50
-
02:07
-
02:00
-
01:28
-
01:23
-
00:32
-
00:22
- 13 марта 2024
-
23:54
-
23:52
-
23:47
-
23:29
-
23:05
-
23:02
-
22:52
-
22:24
-
22:24
-
22:00
-
21:05
-
20:48
-
20:34
-
20:20
-
19:48
-
19:06
-
18:43
-
18:22
-
18:02
-
17:49
-
16:32
-
16:05
-
15:57