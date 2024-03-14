Руне поделился ожиданиями от встречи с Медведевым в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящей встрече с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Это будет интересный матч. Мы дважды играли с Даниилом на грунтовых кортах. Это будет наша первая встреча на харде. Я взволнован. Он отличный соперник. Он не похож на многих спортсменов в туре. Опять же, у него сильная подача, как у Фритца. Я просто буду верить в себя и показывать свой теннис», — сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Руне одолел американца Тейлора Фритца со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3, а Медведев на этой стадии турнира одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 6:4, 6:4.