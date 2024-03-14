Юань Юэ прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе

49-я ракетка мира китайская теннисистка Юань Юэ высказалась о победе над россиянкой Дарьей Касаткиной (12-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу китайской спортсменки.
«Я очень рада. До начала матча я старалась забыть о положении Дарьи в рейтинге. Я просто пыталась выступить как можно лучше. Очень рада, что всё получилось. Рейтинг Дарьи высок, и чтобы победить, я должна была выложиться на 100%. Когда Дарья вернулась в игру в третьем сете, мне пришлось подталкивать себя, заставлять не сдаваться», — сказала Юань Юэ после матча.
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В следующем раунде Юэ сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:0, 6:2).
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