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Соболенко — о турнирных целях на сезон: как только ты что-то говоришь, это не сбывается

Соболенко — о турнирных целях на сезон: как только ты что-то говоришь, это не сбывается
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко на пресс-конференции после поражения от 23-й ракетки мира Эммы Наварро отказалась назвать турнирные цели на этот сезон. Напомним, двукратная победительница «Больших шлемов» проиграла американской теннисистке в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 21:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Есть столько турниров, которые я очень хочу выиграть, и столько целей. Нет такого, что я выиграла Australian Open в начале года и год закончился. Я всегда хочу побеждать, добиваться успеха и показывать свой лучший теннис. Поэтому я продолжу работать и, надеюсь, в конце года буду считать этот год лучшим в карьере.

Есть ли конкретные турниры, которых я жду? Не хочу об этом говорить, потому что, как только ты что-то говоришь, это не сбывается. Я верю в это дерьмо. Почему я всё время ругаюсь? Господи Иисусе», — сказала Соболенко.

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