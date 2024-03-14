Берреттини — о первом выигранном матче с US Open — 2023: кажется, прошло 10 лет с той игры

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини поделился впечатлениями от первого выигранного матча с US Open — 2023. Напомним, во втором круге Открытого чемпионата США итальянец играл против Артура Риндеркнеша и сильно подвернул лодыжку, что вынудило его сняться с матча.

Турнир серии «челленджер» в Финиксе, где сейчас играет Берреттини, является первым соревнованием для него после семи месяцев травмы. В первом круге итальянец победил французского теннисиста Юго Гастона со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

«Я просто так счастлив. Как будто прошло 10 лет! Это было так давно. На самом деле, прошло почти семь месяцев с моего последнего матча. Я так счастлив, что просто могу играть — это то, что я сказал себе после того, как проиграл первый сет. Я просто оценил факт, что могу играть. Поэтому я действительно рад, что мне удалось переломить ход матча и одержать победу. Я рад, что начал сезон именно здесь», — сказал Берреттини на пресс-конференции после матча.

Следующим турниром для Маттео Берреттини станет турнир ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.