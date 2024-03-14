Медведев — о победной серии Синнера: Джоковича кто-то остановил, и Янника тоже остановят

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победной серии итальянца Янника Синнера в ATP-туре. Победа Синнера над американцем Беном Шелтоном в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе стала для итальянца 15-й подряд.

«Это прекрасно. Янник знает, что он должен делать. Сейчас он в форме, и это здорово. Уверен, он испытывает прекрасные чувства. Но в какой-то момент серия прерывается. Мне кажется, рекорд по серии побед принадлежит Джоковичу, 46 выигранных матчей или что-то вроде того. И всё же, кто-то его остановил. Я даже не знаю, кто это был.

Каждый, кто выходит на корт, хочет победить. Конечно, чем больше у тебя титулов, выигранных турниров «Большого шлема» и прочих наград, тем больше у тебя уверенности в себе. Уверенность помогает Яннику, но найдётся тот, кто его остановит. Возможно, не на этом турнире. Может быть, позже. Если нам предстоит сыграть, я сделаю всё возможное для победы», — сказал Медведев на пресс-конференции.