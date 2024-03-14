«Я не скучаю по теннису». Федерер — о жизни после завершения карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ощущениями от завершения спортивной карьеры.

«На самом деле я не скучаю по теннису. Я чувствую себя умиротворённым. Я знаю, что колено, тело и разум не позволят мне находиться на корте. Я чувствую, что могу выполнить какой-либо удар, но после этого ощущаю себя как выжатый лимон», — сказал Федерер в интервью GQ.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.