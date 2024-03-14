Анастасия Потапова — Марта Костюк: россиянка отдала 1-й сет со счётом 0:6 в Индиан-Уэллсе

Завершился первый сет матча 33-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко) с 32-м номером рейтинга WTA, 21-летней украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Его со счётом 6:0 выиграла Костюк.

Стартовая партия встречи продлилась всего 23 минуты. Костюк (31) в её рамках удалось реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных, у Потаповой (28) же не было шансов на подаче соперницы.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Потаповой. Оба предыдущих матча между ними состоялись в прошлом году. На хардовом турнире WTA-1000 в Майами Потапова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:3, а вот на траве в Бирмингеме россиянке пришлось побороться — 6:7(6), 7:5, 6:4.