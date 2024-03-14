Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Марта Костюк: россиянка отдала 1-й сет со счётом 0:6 в Индиан-Уэллсе

Анастасия Потапова — Марта Костюк: россиянка отдала 1-й сет со счётом 0:6 в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча 33-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко) с 32-м номером рейтинга WTA, 21-летней украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Его со счётом 6:0 выиграла Костюк.

Стартовая партия встречи продлилась всего 23 минуты. Костюк (31) в её рамках удалось реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных, у Потаповой (28) же не было шансов на подаче соперницы.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 21:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		5
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Потаповой. Оба предыдущих матча между ними состоялись в прошлом году. На хардовом турнире WTA-1000 в Майами Потапова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:3, а вот на траве в Бирмингеме россиянке пришлось побороться — 6:7(6), 7:5, 6:4.

Материалы по теме
Медведев — в четвертьфинале Индиан-Уэллса! А Соболенко сенсационно проиграла
Медведев — в четвертьфинале Индиан-Уэллса! А Соболенко сенсационно проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android