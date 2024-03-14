«У меня болят ноги при ходьбе». Томми Пол высказался о физической форме возрастных игроков

17-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о физической форме возрастных теннисистов.

«Мне 26 лет. У меня болят ноги при ходьбе. Я говорил об этом с Монфисом перед игрой, но не осознавал, что ему 37 лет. Это действительно впечатляет. Команда тщательно забоится о нём. Мы тоже к этому стремимся. Мы все вкладываем в это деньги, приглашая в команду физиотерапевтов, которые постоянно ездят с нами в туре. Это очень помогает нам продлить карьеру до такого возраста», — сказал Пол на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Полу будет противостоять норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.