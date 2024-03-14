Синнер — об отце: каждый момент, проведённый с ним, действительно прекрасен

Третья ракетка мира Янник Синнер поблагодарил отца за поддержку на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Не буду отдавать ему слишком много должного (смеётся). Как я уже сказал, для меня нечто особенное, что он здесь. В последние годы у меня не было возможностей, чтобы часто проводить с ним время. Каждый момент, проведённый с ним, действительно прекрасен. Он невероятный шеф-повар, но также и потрясающий отец. Для меня это гораздо важнее», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Сегодня, 14 марта, итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3. Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас.