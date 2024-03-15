Синнер стал самым молодым игроком Открытой эры, начавшим сезон с 16 побед подряд

Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком Открытой эры, начавшим сезон с 16 побед подряд в матчах ATP, сообщает Opta.

Сегодня, 15 марта, в четвертьфинальном матче турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3. Встреча теннисистов длилась 1 час 26 минут. В полуфинале соревнований Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев — Карлос Алькарас.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.