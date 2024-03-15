Матч между Зверевым и Алькарасом был остановлен из-за нашествия пчёл

Четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе.

Встреча была остановлена при счёте 1:1 в первом сете.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Победитель этого матча в полуфинале турнира встретится с итальянцем Янником Синнером.

В предыдущем круге турнира в Индиан-Уэллсе Зверев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Алькарас одержал победу в матче с венгром Фабианом Марожаном.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.