Матч между Зверевым и Алькарасом был остановлен из-за нашествия пчёл

Четвертьфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе.
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Встреча была остановлена при счёте 1:1 в первом сете.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Победитель этого матча в полуфинале турнира встретится с итальянцем Янником Синнером.
В предыдущем круге турнира в Индиан-Уэллсе Зверев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Алькарас одержал победу в матче с венгром Фабианом Марожаном.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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