Медведев прокомментировал нашествие пчёл во время матча Алькараса и Зверева

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал инцидент с нашествием пчёл во время полуфинального матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Теннисист рассказал, что старается не шевелиться, если около него летает пчела.

«Я немного побаиваюсь насекомых, если честно. Когда летает пчела, все стараются не двигаться. Обычно пчёлы не кусаются. Я сижу спокойно несколько секунд, а потом прогоняю её. На их месте я бы, наверное, убежал с корта. Это сумасшедшая ситуация. Я не думаю, что такое когда‑либо случалось в теннисе. Когда я увидел это по телевизору, я подумал: «Ух ты, ладно, посмотрим, как это будет развиваться». Потом, через десять минут, я увидел, как Саша (Зверев. — Прим. «Чемпионата») заходит в раздевалку. Видимо, всё прошло не очень хорошо. Да, это невероятно. Я не думаю, что это когда‑нибудь может повториться», — сказал российский теннисист на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе Медведев со счётом 7:5, 6:4 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча длилась 1 час 59 минут.