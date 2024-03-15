Медведев — о задачах на сезон: буду играть до смерти

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о приоритетах на сезон. Спортсмен заявил, что приложит все усилия для успешного выступления на турнирах «Большого шлема» и Олимпиаде.

«Я хочу быть более последовательным. Я не участвовал в полуфиналах «Мастерсов» со времён Рима в прошлом году. Хочу добиться большего. Возможно, играть меньше турниров, но быть лучше на тех, в которых я принимаю участие. Цели, конечно, самые большие — это турниры «Большого шлема», Олимпийские игры. Я приложу там усилия, буду играть до смерти», — сказал спортсмен во время пресс‑конференции.

В четвертьфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе Медведев со счётом 7:5, 6:4 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча длилась 1 час 59 минут.