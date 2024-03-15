Видеообзор матча Алькараса и Зверева на «Мастерсе» в США, где случилось нашествие пчёл

15 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.
Матч ознаменовался нашествием пчёл, которое поставило игру на паузу. Испанского теннисиста Карлоса Алькараса пчела ужалила в лоб.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
В другом четвертьфинальном матче победу одержал россиянин, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Он обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Счёт — 7:5, 6:4. Медведев отметился четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал два брейк-пойнта из семи. Следующим соперником россиянина станет американец Томми Пол.
- 15 марта 2024
-
11:03
-
11:01
-
10:26
-
10:09
-
10:01
-
09:52
-
09:46
-
09:22
-
07:17
-
06:55
-
06:35
-
06:04
-
04:20
-
03:09
-
02:13
-
01:34
-
01:10
-
00:48
-
00:33
-
00:32
- 14 марта 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:34
-
23:03
-
22:59
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:31
-
22:17
-
21:52
-
21:33
-
21:21
-
21:00
-
20:59