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Видеообзор матча Алькараса и Зверева на «Мастерсе» в США, где случилось нашествие пчёл

Видеообзор матча Алькараса и Зверева на «Мастерсе» в США, где случилось нашествие пчёл
Карлос Алькарас
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15 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

Матч ознаменовался нашествием пчёл, которое поставило игру на паузу. Испанского теннисиста Карлоса Алькараса пчела ужалила в лоб.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В другом четвертьфинальном матче победу одержал россиянин, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Он обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Счёт — 7:5, 6:4. Медведев отметился четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал два брейк-пойнта из семи. Следующим соперником россиянина станет американец Томми Пол.

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