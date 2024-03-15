Видеообзор матча Алькараса и Зверева на «Мастерсе» в США, где случилось нашествие пчёл

15 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

Матч ознаменовался нашествием пчёл, которое поставило игру на паузу. Испанского теннисиста Карлоса Алькараса пчела ужалила в лоб.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В другом четвертьфинальном матче победу одержал россиянин, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Он обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Счёт — 7:5, 6:4. Медведев отметился четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал два брейк-пойнта из семи. Следующим соперником россиянина станет американец Томми Пол.